توقعات بتباطؤ الاقتصاد الأمريكي لـ1.5% بالربع الأخيرمن 2018

2019/02/14 | 23:04

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مباشر: خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا توقعاته بشأنه نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأخير من عام 2018.





وتوقع بنك أتلانتا في تقرير تقديراته للناتج المحلي الإجمالي والصادر اليوم الخميس، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة بنحو 1.5% على أساس سنوي خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر الماضي، مقارنة مع توقعات سابقة عند 2.7%.





وكانت بيانات رسمية قد أظهرت أن الناتج المحلي الإجمالي بالولايات المتحدة نما بنحو 3.5% خلال الربع الثالث من العام الماضي.





وجاءت توقعات الاحتياطي الفيدرالي بأتلانتا بعد أن أظهرت بيانات اليوم تراجع مبيعات التجزئة الأمريكية بأكبر وتيرة في نحو 10 سنوات، إلى جانب هبوط مخزونات الأعمال بالولايات المتحدة بعكس التوقعات.





وفي وقت سابق من اليوم، خفض بنك "جي.بي.مورجان" توقعات النمو الاقتصادي الأمريكي إلى 2% في الربع الأخير من 2018، مقارنة مع تقديرات سابقة عند 2.6%.





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