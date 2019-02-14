المالكي يرد على الصحيفة الامريكية التي فضح(ته مع ابنه

2019/02/14 | 23:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية اتهم اليوم القيادي بإتلاف دولة القانون، سعد المطلبي، شخصيات سياسية عراقية لم يسمها، بدفع أموال لصحيفة “ديلي بيست” لتسقيط رئيس الائتلاف، نوري المالكي.حيث كشف سعد المطلبي، في حديث صحفي تابعته اليوم الثامن ان “صحيفة (ديلي بيست)، ليست من الصحف الأميركية الرصينة، أو المعروفة”، مضيفاً ان “مثل هكذا صحف مغمورة ترتبط …

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