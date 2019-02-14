ريال بيتيس يفرض التعادل على رين في الوقت القاتل

2019/02/14 | 23:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} تعادل نادي ريال بيتيس الإسباني مع مضيفه رين الفرنسي بثلاثة أهداف لكل منهما في ذهاب دور ال32 من الدوري الأوروبي.

وتقدم أصحاب الأرض بهدفين متتاليين عبر أدرين هونو في الدقيقة الثانية وخافي جارسيا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة العاشرة، وقلص جيوفاني لو سيلسو النتيجة لبيتيس في الدقيقة 32، قبل أن يسجل حاتم بن عرفة الهدف الثالث لرين في الدقيقة ال45 من ركلة جزاء.وفي الشوط الثاني انتفض الفريق الأندلسي حيث أحرز له سيدني هدف تقليص الفارق في الدقيقة62 قبل أن يتعادل المكسيكي دييجو لاينز في الوقت الفاتل لكتيبة المدرب كيكي سيتيين.وتقام مباراة الإياب بين الفريقين على ملعب بينيتو فيامارين في ال21 من الشهر الحالي.

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