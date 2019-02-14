باتي بوريسوف يُسقط آرسنال بهدف في اليوروبا ليج

2019/02/14 | 23:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} سقط نادي آرسنال الإنجليزي في فخ الخسارة أمام مضيفه باتي بوريسوف البيلاروسي بهدف نظيف في ذهاب دور الـ32 بالدوري الأوروبي.

ويدين باتي بوريسوف للاعبه ستانيسلاف دراغون الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 45 من الشوط الأول.وقد شهد اللقاء حالة طرد مباشر لمهاجم آرسنال ألكسندر لاكازيتي في الدقيقة 85 ، ليتأكد غيابه عن موقعة الإياب.ولا يزال أمام آرسنال الفرصة للتأهل للدور المقبل ، ولكنه بحاجة للفوز بنتيجة 2-0 أو أكثر عندما يستضيف باتي بوريسوف يوم الخميس المقبل على ملعب الإمارات في مباراة الإياب.

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