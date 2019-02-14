وزارة الزراعة تعرض على قطر إستثماراً زراعياً

2019/02/14 | 23:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلنت وزارة الزراعة، اليوم الخميس ان العراق عرض على دولة قطر استثمار اراضي زراعية.

وذكر بيان للوزارة تلقى “النور نيوز” ان “وزير الزراعة صالح الحسني استقبل القائم بالإعمال لدولة قطر في بغداد حسين علي الفضالة، لبحث أفاق التعاون الثنائي الزراعي بين البلدين وتعزيز دور القطاع الخاص والاستثمار في المجال النباتي والحيواني”.

وبحث الجانبان “التعاون الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وتعزيز العلاقات العلمية والبحثية التي تربط البلدين الشقيقين لمختلف مجالات القطاع الزراعي من خلال الاستثمار والتعاون التقني، حيث تم التأكيد على أهمية القطاع الخاص والمستثمرين بتطوير النشاط الزراعي وتفعيل دورهم في خدمة هذا القطاع وإقامة المشاريع الزراعية وخصوصاً في المجال النباتي الحيواني”.

وأشاد وزير الزراعة “بتوسيع العلاقات المتبادلة في المجال المصرفي والاستثماري، وأن أرضنا ارض خصبة للاستثمار”.

من جانبه عبر القائم بالاعمال عن سروره باللقاء، وتأكيده على توسيع العلاقات وتبادل الخبرات وتعزيز دور القطاع الخاص للاستثمار وزيادة التعاون الزراعي المشترك بين البلدين.

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