الدوري الأوروبي | إنتر يتخلص من كبوته بهدف في رابيد فيينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إسلام أحمد فيسبوك تويتر نجح إنتر في الخروج من المشاكل التي وقع فيها أمس بسحب الشارة من قائده الأرجنتيني ماورو إيكاردي، وكذلك خروجه من قائمة اللقاء.بالفوز على رابيد فيينا النمساوي خارج قواعده، بهدف نظيف، في إطار ذهاب دور الـ32 من الدوري الأوروبي.

ولم يشهد الشوط الأول أي خطورة من جانب طرفي اللقاء، حيث ساد الحذر من الفريق النمساوي وضيفه الإيطالي.

وفي الدقيقة 38 حصل الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز على ركلة جزاء، عقب عرقلته داخل منطقة الجزاء، انبرى لها وسددها بنجاح معلناً عن تقدم النيراتزوري بهدف نظيف.

ليسجل الأرجنتيني لأول مرة بقميص إنتر مرتين متتاليتين، بعدما قاد الأفاعي للفوز على تورينو مطلع الأسبوع.

2 - Lautaro #Martínez has scored in two consecutive matches for Inter for the first time in all competitions.



Toro.#RapidInter #UEL— OptaPaolo (@OptaPaolo) February 14, 2019وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدلاً من الضائع، سجل أندري إيفان، هدفًا لأصحاب الأرض لكن الحكم ألغاءه بداعي التسلل.

وكاد كرسيتوف كانسيلمنر أن يسجل هدف التعادل لولا تألق القائد هاندانوفيتش في التصدى للكرة بالدقيقة 66 من عمر اللقاء.

وهدأت أحداث اللقاء في الوقت المتبقى من عمر اللقاء، مع دفاع إيطالي للحفاظ على هدف اللقاء الوحيد.

وسيتجدد اللقاء من أجل حسم بطاقة التأهل بشكل مباشر في الخميس المقبل، على أرضية ملعب جوسيبي مياتزا.





