جون ويلكس ، السفير البريطاني يزور قصبتي كرمليس وتللسقف

2019/02/14 | 23:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جميل الجميل – إيزيدي 24 زار سعادة السفير البريطاني في العراق السيد جون ويلكس والقنصل العام البريطاني في أربيل والوفد المرافق لهم إلى قصبتي كرمليس وتللسقف وإستقبلهم الأب سالار بوداغ راعي كنيسة مار كوركيس في تللسقف والمطران نجيب الدومنيكي رئيس أساقفة الموصل وعقرة للكلدان والخور أسقف ثابت حبيب راعي كنيسة مار أدّي في كرمليس ومسؤولين […]

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