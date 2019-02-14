مشاجرة بسكاكين بمدرسة في كوردستان تسفر عن اصابة خطرة لطالب

2019/02/14 | 23:26

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شفق نيوز/ تعرض طالب في مدرسة بلفت الاساسية في قضاء قلعة دزة، اليوم الخميس، لجروح خطرة بعد تلقيه ضربات بسكين في مشاجرة مع زميل له.وجاء في بيان لاعلام مديرية شرطة رابرين، ورد لشفق نيوز، ان الحادثة حصلت في الساعة الرابعة والنصف من بعد الظهر عندما قام احد الطلاب على زميله (د.



ح.



ئـ) من مواليد 2002 ومن سكان حي رابرين في قلعة دزة مما ادى الى اصابته بجروح خطرة.واضاف البيان انه وفقا لتقرير طبيب المستشفى العام في قلعة دزة فان الطالب الجريح تبدو عليه اثار ثلاثة جروح بالسكين عرضته لنزف دم كثير، مبينا انه اجريت له الاسعافات وتم ارساله الى السليمانية بسبب شدة اصابته.واشار الى ان شهود عيان اكدوا ان الطالبين كانا قد تشاجرا اثناء الدوام الرسمي ومن ثم بعد خروجهما من المدرسة وتشاجرا مرة اخرى، مبينا انه بامر من القاضي تم القاء القبض الطالب المهاجم وفقا للمادة 413 وتم فتح اوراق تحقيقية بالحادث ومازالت التحقيقات مستمرة.

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