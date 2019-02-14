2019/02/14 | 23:26
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
اشتعل الصراع على جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية، بعد أن قلّص المهاجم البرت...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
رونالدو يُهدد ميسي في سباق الحذاء الذهبي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - متابعة
اشتعل الصراع على جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية، بعد أن قلّص المهاجم البرت...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
رونالدو يُهدد ميسي في سباق الحذاء الذهبي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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