وثيقة: نائب يسأل وزير الكهرباء عن قبول تعيين رجلي أعمال بصفة “متطوعين”

2019/02/14 | 23:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – نيوز كشفت وثيقة مرفوعة لرئاسة البرلمان، اليوم، من قبل النائب عن تحالف سائرون تستفهم عن قبول وزير الكهرباء تعيين رجلي أعمال بصفة متطوعين.وجاء في الوثيقة التي تلقى “ناس” الخميس (14 شباط 2019)، نسخة منها أن العقابي يسأل عن تعيين كل من وديع رياض وديع وليس سعد وديع بصفة متطوعين في وزارة الكهرباء.[…]

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