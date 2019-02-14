امن اسنطبول يكشف حقائق عن اغتيال خاشقجي … فريق الجريمة اشترى وجبات لحم غير مطهي

2019/02/14 | 23:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة نشرت مديرية أمن إسطنبول، الخميس، تفاصيل هامة تتعلق بجريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول، قبل قرابة 5 أشهر.وذكرت المديرية، في تقرير عن فعالياتها خلال العام 2018، نشرته وكالة الاناضول التركية وتابعته /المعلومة/، أن مقر القنصل السعودي بإسطنبول، يحتوي على بئري ماء، وفرن من الطين يمكن إشعاله عبر […]

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