2019/02/14 | 23:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ العراق وروسيا يعملان على توقيع 25 اتفاقاً

14/02/2019 23:25:00 PM |

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واع/بغداد/م.ا

أعلن السفير العراقي لدى روسيا حيدر هادي العذاري ،اليوم الخميس، أن العراق وروسيا يعملان على توقيع 25 اتفاقاً في مختلف المجالات.

وذكر العذاري في المنتدى الروسي للاستثمار بمدينة سوتشي انه "في الوقت الحالي نعمل على 25 اتفاقاً ومذكرة تفاهم بين روسيا والعراق، فأن بعضها في المرحلة النهائية".

واضاف العذاري "اننا نعول على أنه إلى حين انعقاد اللجنة في بغداد، بعضها سيكون جاهزاً للتوقيع"، مشيرا الى ان "العراق وروسيا يسعيان أيضاً لتوقيع اتفاق إلغاء التأشيرات لرجال الأعمال والدبلوماسيين".

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