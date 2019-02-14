2019/02/14 | 23:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزيرالعمل يعقد اجتماعا موسعا لبحث مشاكل محافظات ديالى و صلاح الدين و نينوى.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير العمل يعقد اجتماعا موسعا لبحث مشاكل محافظات ديالى و صلاح الدين و نينوى وكالة صدى الاعلام للانباء.

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