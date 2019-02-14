محدث.. نايمكس يرتفع عند التسوية بعد جلسة متقلبة

2019/02/14 | 23:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: ارتفعت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، مع تراجع الإمدادات والتفاؤل التجاري.





وكان الخام الأمريكي قد تراجع خلال التعاملات مع هبوط "وول ستريت" بعد بيانات سلبية، لكنه عاود الارتفاع بعد أن قلصت الأسهم الأمريكية خسائرها.

وأظهرت بيانات اقتصادية، تراجع مبيعات التجزئة الأمريكية خلال شهر ديسمبر الماضي بأكبر وتيرة منذ سبتمبر 2009.





ويأتي صعود الخام مع تراجع الإنتاج من قبل "أوبك" واعتزام السعودية خفض الإمدادات في مارس المقبل، إلى جانب آمال التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين، وذلك بالتزامن مع زيارة وفد تجاري أمريكي إلى بكين في الأسبوع الجاري.





وفي الأسبوع الجاري أظهرت بيانات اقتصادية أن إنتاج أوبك النفطي تراجع بمقدار 797 ألف برميل في الشهر الماضي، إلى 30.80 مليون برميل يومياً.





وفي سياق منفصل أظهرت بيانات اقتصادية في الصين أن واردات ثاني أكبر اقتصاد في العالم من النفط زادت بنحو 4.8% في يناير الماضي على أساس سنوي إلى مستوى 10.03 مليون برميل يومياً وهو الشهر الثالث على التوالي الذي تتجاوز في الواردات حاجز الـ10 ملايين برميل.





وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس بنسبة 1% إلى 54.41 دولار للبرميل، بعد أن كان قد سجل مستوى 53.08 دولار للبرميل خلال الجلسة.





وبحلول الساعة 7:45 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أبريل بنحو 1.5% عند 64.56 دولار للبرميل.





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