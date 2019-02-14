تشرشل : ابرز قادة العالم ام سفاح وقامع للعمّال

2019/02/14 | 23:40

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بغداد- العراق اليوم:

وصف استطلاع أجري عام 2002 ونستون_تشرشل بـ"أعظم بريطاني على مر العصور"، لأنه أبرز القادة ...





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