الدوري الأوروبي.. فوزان مهمان لإنتر ميلان وإشبيلية وخسارة مفاجئة لأرسنال

2019/02/14 | 23:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلاقترب فريق إنتر ميلان الإيطالي، اليوم الخميس، خطوة من التأهل إلى دور الـ16 "ثمن النهائي" لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ".وتغلب إنتر ميلان على مضيفه رابيد فيينا النمساوي بهدف نظيف في ذهاب دور الـ32 للبطولة القارية.ويكفي الإنتر التعادل أو الفوز بأي نتيجة في لقاء الإياب الذي سيقام على أرضه ووسط جمهوره الأسبوع المقبل للعبور إلى ثمن النهائي القاري.فيما سيكون بطل النمسا مطالباً بالفوز بفارق هدف بشرط أن تكون أكثر من 1-0 في لقاء العودة الذي سيقام على ملعب سان سييرو.ونجح الإنتر في تحقيق الفوز عن طريق الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز من ضربة جزاء في الدقيقة 39.وفشلت جميع محاولات رابيد فيينا صاحب الأرض والجمهور في إدراك التعادل، ليخرج الضيوف فائزين باللقاء.وفي إطار المرحلة ذاتها، عبر فريق إشبيلية الإسباني عقبة مضيفه لاتسيو الإيطالي وتغلب عليه بهدف نظيف.ويدين إشبيلية بالفضل إلى الفرنسي الجنسية صاحب الأصول التونسية وسام بن يدر، الذي أحرز هدف الفوز واللقاء الوحيد في الدقيقة 22 من زمن اللقاء.ويكفي إشبيلية التعادل أو الفوز بأي نتيجة في لقاء الإياب الذي سيقام على أرضه ووسط جمهوره الأسبوع المقبل للعبور إلى ثمن النهائي القاري.كما شهدت المرحلة ذاتها فوز باتي بوريسوف على آرسنال بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب بوريسوف آرينا، وأحرز هدف باتي بوريسوف، ستانيسلاف دراجون في الدقيقة 45 من عمر المباراة.

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