2019/02/14 | 23:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. برج مراقبة - حق المواطن .. بين الاهمال و الاستخفاف 2019/2/14) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 1OhLdcjNHl0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. برج مراقبة - حق المواطن .. بين الاهمال و الاستخفاف 2019/2/14) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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