2019/02/14 | 23:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. برنامج المضمر| قمة في سوتشي .. ومعركة في ادلب) نشر أولاً على موقع (قناة الايام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: iXCdrJJfsw4
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. برنامج المضمر| قمة في سوتشي .. ومعركة في ادلب) نشر أولاً على موقع (قناة الايام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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