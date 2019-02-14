ما سر إطلاق 500 طائرة في النجف السبت المقبل؟

2019/02/14 | 23:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تستعد محافظة النجف الأشرف لإطلاق 500 طائرة يوم السبت المقبل.

وستقيم جمعية الفرات الكشفية في النجف الأشرف بالتعاون مع فريق {The brave} المهرجان الأكبر للطائرات الورقية في العراق؛ دعماً للطفولة ومطالبةً بإبعادهم عن خطر الألعاب الإلكترونية.وتنظم الجمعية المهرجان بشعار {طيارتي أحلى من اليوتيوب، التلفاز، الأتاري، الموبايل} وسيقام يوم السبت في الساعة الثانية ظهراً بملعب النجف القديم وبمشاركة أكثر من 500 طيارة.انتهى

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