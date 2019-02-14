ذي قار تحصل على صلاحية تجديد العقود الزراعية

2019/02/14 | 23:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشفَ النائب الأول لمحافظ ذي قار ورئيس اللجنة الزراعية العليا, عادل الدخيلي, عن منح وزارة الزراعة صلاحية تجديد العقود الزراعية.

وقال الدخيلي في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "وزارة الزراعة وافقة على منح المحافظة صلاحية تجديد العقود الزراعية بعد ان كان هذا الملف من صلاحية الوزارة حصراً" مبيناً ان "مديرية زراعة ذي قار باشرت بتطبيق قرار الوزارة بعد وصول الامر الاداري الى ديوان المحافظة".وأضاف ان "القرار شمل ايضاً منح مديرية زراعة ذي قار صلاحية المصادقة على المزايدات العلنية وصلاحية التنازل عن العقود الزراعية".يذكر ان الدخيلي طالب في وقتٍ سابق وزارة الزراعة بزيادة صلاحيات دوائر الزراعة في المحافظة لتقليل الاجراءات الروتينية التي تعرق اتمام معاملات تجديد عقود الفلاحين والمزارعين في المحافظة.انتهىبواسطة..



علي الخفاجي

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