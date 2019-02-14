2019/02/14 | 23:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحفي الاسباني الشهير رونسيرو يتكلم حول افتتاح اكاديمية ريال مدريد في العراق ويوجه رسالة للجماهير العراقية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2019/02/14 | 23:44.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحفي الاسباني الشهير رونسيرو يتكلم حول افتتاح اكاديمية ريال مدريد في العراق ويوجه رسالة للجماهير العراقية) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحفي الاسباني الشهير رونسيرو يتكلم حول افتتاح اكاديمية ريال مدريد في العراق ويوجه رسالة للجماهير العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).