من هو آرون رامسي، أحدث صفقات يوفنتوس المجانية؟

2019/02/14 | 23:44

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توصل آرون رامسي إلى إتفاق مع يوفنتوس على أن ينضم الويلزي لصفوف البيانكونيري بداية من الصيف المقبل وذلك بصفة مجانية وبعقد مدته أربع سنوات ليكون أولى صفقات الموسم الجديد للسيدة العجوز والتي لا تفوت أي فرصة للتعاقد مع أي لاعب سيكون متاحاً مجاناً كما جرت العادة في السنوات الأخيرة منذ تعيين ماروتا والذي رحل مؤخراً إلى الإنتر.

سيتقاضي رامسي ما يقرب من 400 ألف جنيه إسترليني إسبوعياً مما يعني أن سيتحصل على ما يزيد عن سبعة ملايين سنوياً وكان اللاعب قد خضع للفحص الطبي في يناير الماضي قبل أن يتم الإعلان رسمياً عن فريقه الجديد منذ أيام قليلة، ووعد اللاعب بالتركيز مع فريقه الحالي وبذل كل ما لديه حتى اليوم الأخير من عقده الحالي بنهاية الموسم.



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نجم وست هام السابق: آرسنال يرتكب خطئاً بسماحه لرامسي بالرحيل من هو آرون رامسي؟ وما هي مراكزه المفضلة في الملعب؟آرون رامسي هو لاعب كرة قدم ويلزي ولد في مدينة كيرفيلي في جنوب ويلز في 26 ديسمبر 1990، ويلعب حالياً لفريق آرسنال الإنجليزي.

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بدأ صاحب الـ 28 عاماً مشواره مع كرة القدم في فريق كارديف سيتي وبدأ يتدرج حتى وصل إلى الفريق الأول ومن ثم انتقل إلى آرسنال في عام 2008 ويستمر مع الفريق اللندني لما يزيد عن عشرة أعوام، قبل أن يتوصل إلى إتفاق مع فريقه الجديد يوفنتوس على أن يلعب لهم بدايةً من الموسم المُقبل بعد نهاية عقده الحالي مع المدفعجية.

كيف يلعب آرون رامسي.المركز المفضل للاعب آرون رامسي هو وسط الملعب مع منحه بعض الأدوار الهجومية، لكنه أيضاً يمكنه اللعب كإرتكاز مساند وفي كل مراكز الهجوم سواء على الأطراف أو العمق بسبب قدرته الكبيرة على صناعة وتسجيل الأهداف.

يتميز رامسي بالاختراقات القطرية والتحركات المميزة بدون كرة وهو ما يجعل مكانه المفضل هو التواجد خلف المهاجمين من أجل إعفائه من المهام الدفاعية التي قد تنهكه ولمنحه المزيد من الحرية التي بإمكانها أن تظهر قدراته التهديفية المميزة.

الفرق التي لعب لها آرون رامسي: الفريق الفترة المباريات الأهداف كارديف سيتي 2007 - 2008 28 3 آرسنال 2008 - 2019 361 62 المجموع 389 65 ما وجه التشابه بين رامسي، خضيرة وتشان؟سينضم آرون رامسي لصفوف يوفنتوس في الصيف المقبل بصفة مجانية، ولكنه لن يكون اللاعب المجاني الأول الذي يوقع للبيانكونيري مؤخراً وخاصةً بالنسبة للاعبي خط الوسط حيث اعتادت السيدة العجوز على التوقيع مع لاعبي هذا المركز بدون مقابل تقريباً، مروراً بالفرنسي بوجبا ونهايةً بالويلزي أحدث الوجوه المنضمة.

يعتبر رامسي هو ثالث لاعب وسط ينضم ليوفنتوس مجاناً بعد الثنائي الألماني خضيرة وإيمري تشان، كان خضيرة قد انضم للفريق في صيف 2015 بعد انتهاء عقده مع صفوف ريال مدريد، في حين أن إيمري كان قد التحق بصفوف الفريق في الصيف الماضي فقط بعد أن فشل يورجن كلوب في إقناع اللاعب بتجديد عقده.

بغض النظر عن انضمام الثلاثي بصفة مجانية ولكن هناك وجه شبه آخر يجمعهما وهو كثرة الإصابات حيث عانى إيمري بشدة قبل تركه لصفوف الريدز بسبب إصابته التي تعرض لها في ظهره وغاب على إثرها لما يقرب من 11 مباراة، أما رامسي فهو يعتبر أحد أكثر اللاعبين تعرضاً للإصابات في فريق آرسنال في السنوات القليلة الأخيرة، ولكن الوضع قد يختلف في الدوري الإيطالي بسبب قلة الاندفاع البدني به.

لماذا يعد رامسي مناسباً للمدرب أليجري؟يمتلك آرون رامسي مرونة تكتيكية كبيرة تمكنه من اللعب في أكثر من مركز وهو ما يجعله من نوعية اللاعبين المفضلين للمدرب الإيطالي ماسيمليانو أليجري من أجل استخدامه في أكثر من طريقة لعب مختلفة مثلما يفعل مع دي تشيليو الذي يلعب على الجهتين اليمنى واليسرى، الوافد الجديد مارتن كاسيريس الذي يلعب في كل مراكز الدفاع تقريباً.

ولكن يعد أبرز تحول قام به أليجري هو تحويل بيانيتش إلى وسط مدافع واستغلال تمريراته الطولية المميزة من أجل تأدية دور صانع الألعاب المتأخر وكذلك الاعتماد على الكرواتي مانذوكيتش على الإطراف بسبب قدراته البدنية العالية، في وجود لاعب جوكر مثل رامسي قد نرى مركزاً جديداً تماماً للاعب.

يستطيع رامسي اللعب في أكثر من مركز في وسط الملعب سواء كإرتكاز مساند مثل خضيرة أو "بوكس تو بوكس" مثل خضيرة وإيمري تشان، وكذلك يمكن الاستعانة به على الجهة اليمنى في طريقة لعب 4-4-2 مسطحة وكذلك يمكنه اللعب خلف المهاجم في طريقة 4-4-2 الماسة.

رامسي، ثالث ويلزي في تاريخ البيانكونيرييعتبر آرون رامسي هو ثالث لاعب ويلزي في تاريخ البيانكونيري، بعد الأسطورتين إيان راش وجون تشارلز، على الرغم أن الأول صنع تاريخه كله في آنفيلد ولكنه حسبما صرح استفاد كثيراً من فترة تواجده في إيطاليا والتي ساعدته -بحسب تعبيره- على النضوج كشخص وليس كلاعب فقط على غرار ما حدث مع تييري هنري والذي انفجر في ما بعد مع آرسنال.أما جون تشارلز فهو أفضل لاعب أجنبي في أول مائة عام من تاريخ يوفنتوس متفوقاً على نجوم لامعة مثل الدانماركي مايكل لاودروب والفرنسي ميشيل بلاتيني، فماذا سيكتب التاريخ عن ثالث لاعب ويلزي في تاريخ عملاق تورينو، هل ستكون تجربة صعبة مثل راش أم يستطيع أن يكتب التاريخ مثل تشارلز؟

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