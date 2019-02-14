60 سنة سجن لرجل كولومبي متهم بالاعتداء جنسيا على 276 طفلا

2019/02/14 | 23:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [دولية -اين]حكمت محكمة كولومبية على رجل بالسجن لمدة 60 سنة، بعد اعترافه بالاعتداء الجنسي على ما يقرب من 300 طفل.

وأوضحت محكمة في مدينة بارانكويلا في قرار الحكم أن المتهم خوان كارلوس سانشيز لاتوري قد ارتكب هذه الجرائم مابين عامي 2007 و 2008.واستخدم سانشيز لاتوري، و هو في أواخر الثلاثينيات من العمر، اسما مستعارا هو "بيغ باد وولف" لنشر صور ومقاطع فيديو عن اعتداءاته الجنسية عبر الإنترنت.وقد اعتقل سانشيز لاتوري في فنزويلا قبل عام وبحوزته بطاقة هوية مزورة بعد خمس سنوات من فراره من العدالة.وكان سانشيز لاتوري قد أقر خلال المحاكمة بالاعتداء جنسيا على 276 طفل وطفلة.

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