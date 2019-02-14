وزير: باكستان تستضيف جولة جديدة من محادثات السلام بين أمريكا وطالبان الأفغانية

2019/02/14 | 23:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الإعلام الباكستاني فؤاد تشودري يوم الخميس أن الجولة التالية من محادثات السلام بين طالبان الأفغانية والولايات المتحدة ستنعقد في باكستان في إطار الجهود الرامية إلى التوصل لتسوية سياسية للحرب الأفغانية المستمرة منذ 17 عاما.

ولم يعط تشودري مزيدا من التفاصيل.

وفي واشنطن، ذكر متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في رسالة بالبريد الإلكتروني أن الولايات المتحدة لم تتلق أي دعوة رسمية لعقد المحادثات في إسلام اباد وأنه “لا اجتماع سيُعلن في ذلك التوقيت”.

وكان المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد قال يوم الأربعاء إن مفاوضي الحركة سيلتقون بنظرائهم الأمريكيين في 18 فبراير شباط في العاصمة الباكستانية إسلام اباد.

ومن شأن هذه المحادثات أن تنعقد قبل أسبوع من مفاوضات كانت مقررة بين الجانبين في قطر في 25 فبراير شباط.



وقال مجاهد في بيان إن محادثات قطر ستنعقد في موعدها المقرر.

وأشادت الحركة الإسلامية المسلحة والولايات المتحدة بنتائج الجولة الأولى من المفاوضات التي استضافتها قطر الشهر الماضي.

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