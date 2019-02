بعد 30 عاما.. الهند تستأنف الرحلات إلى العراق

2019/02/14 | 23:57

استأنفت الخطوط الجوية الهندية الخميس رحلاتها الجوية إلى العراق، للمرة الأولى منذ نحو ثلاثين عاما.

وحطت الطائرة الأولى في مطار مدينة النجف التي يقصدها هنود لزيارة العتبات المقدسة لدى الشيعة، آتية من مدينة لكناو، عاصمة ولاية أوتار براديش، حيث يعيش عدد كبير من الشيعة، مساء الخميس.

وعلى المدرج، كان مسؤولون عراقيون في استقبال طاقم الطائرة وأول الواصلين.

وقال السفير الهندي لدى العراق براديب سينغ للصحافيين في مطار النجف "لقد كنا نحاول منذ وقت طويل أن نعيد الخطوط الجوية الهندية".

ومنذ تسعينيات القرن الماضي والحظر الدولي على العراق في أعقاب غزو الكويت، أوقفت الهند رحلاتها المباشرة إلى العراق.

وأضاف سينغ "هذه هي المرة الأولى خلال الأعوام الثلاثين الماضية" التي تحط فيها طائرة هندية في العراق، و"نحن سعداء جدا لاختيار مدينة النجف كوجهة أولى".

من جانبه أعلن مطار النجف أنه من المقرر تنفيذ رحلتين أسبوعيا من وإلى مطار نيودلهي الدولي.

وتضم مدينتا النجف وكربلاء، في وسط العراق، أهم المقامات والمزارات بالنسبة إلى المسلمين الشيعة.

وفي كل عام، يزور الشيعة من كل أنحاء العالم، مقامات الإمام علي في النجف (150 كلم جنوب بغداد)، والحسين والعباس في كربلاء (100 كلم جنوب بغداد)، إحياء لذكرى عاشوراء والأربعين.

