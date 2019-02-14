موجة اعتراضات في السعودية: طبيبة تتحدث عن “أضرار ماء زمزم”

2019/02/14 | 23:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أثار مقطع فيديو، اليوم، نشر على مواقع التواصل الاجتماعي أظهر خبيرة في أبحاث السرطان وهي تتحدث عن أضرار ماء زمزم.وقالت الدكتورة خولة الكريع كبيرة أبحاث السرطان في مستشفى الملك فيصل، الخميس (14 شباط 2019)، في مقطع الفيديو الذي تابعه “ناس” إن “ماء زمزم فيه نسبة ملوحة عالية ويضر مرضى السرطان ويتعارض […]

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