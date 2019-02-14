2019/02/14 | 23:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع…

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مراسل “ناس” سماع دوي انفجار في تكريت) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مراسل “ناس” سماع دوي انفجار في تكريت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).