البيت الابيض: ترامب سيعلن حالة الطوارئ الوطنية

2019/02/14 | 23:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- متابعة

قال البيت الأبيض، الخميس (14 شباط 2019)، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيعلن عن ’’حالة الطوارئ الوطنية’’.

وذكر بيان للبيت الأبيض، نشرته وسائل اعلام دولية، أن "الرئيس الأمريكي سيعلن حالة الطوارئ الوطنية من أجل بناء جدار مع المكسيك"، وذلك تحقيقاً لما وعد به ناخبيه خلال حملته الانتخابية.

وأضاف البيان، أن "الرئيس الأمريكي سيوقع ايضاً على موازنة الولايات المتحدة".

وبدورها، قالت زعيمة الاغلبية بمجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، في تصريح صحفي: "سندرس جميع الخيارات إذا اعلن ترامب حالة الطوارئ".

وكان الرئيس الأمريكي قال، في وقت سابق، عبر حسابه في تويتر، إن "القوانين التي أقرها الديمقراطيون تجعل من الصعب علينا إيقاف الناس على الحدود".



وأضاف "إنني أرسل الجيش لهذا الوضع الوطني الطارئ.



سيتم وقفهم"!

وسبق أن انتشر الحرس الوطني، (قوة الاحتياط التابعة للجيش الأمريكي)، على الحدود في 2010 بأمر من باراك أوباما، وبين 2006 و2008 في عهد جورج بوش .



وفي كل من المرتين، استمر الانتشار سنة.

وتقدر الأمم المتحدة أن 7 آلاف شخص انضموا إلى القافلة منذ انطلاقها من سان بيدرو سولا في هندوراس في الـ 13 أكتوبر الجاري، وبعد استراحة في ماباستيبيك جنوبي المكسيك على مسافة أكثر من 3 آلاف كيلومتر من الحدود الأمريكية، واصلت القافلة سيرها الخميس.

بغداد اليوم _ متابعة

أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، اليوم الخميس، أن أكثر من 60 دولة ابدت التزامها بـ"منع" ايران من "زعزعة الامن و الاستقرار في المنطقة".

ونقلت وسائل اعلام عربية عن الجبير قوله، على هامش

بغداد اليوم - متابعة

قرر قاضي المعارضات في مصر، اليوم الخميس، حبس بطرس رؤوف بطرس غالي شقيق وزير المالية المصري الأسبق يوسف بطرس غالي، في قضية تهريب آثار 15 يوما على ذمة التحقيق.

وتجري النيابة العامة تحقيقات موسعة في قضية محاولة تهريب آثار داخل

بغداد اليوم _ متابعة

كشفت الشرطة التركية، اليوم الخميس، تفاصيل جديدة بشأن المتعاون المحلي في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

"صورة المتعاون المحلي"

ونشرت الشرطة التركية نهاية عام 2018 صورة تجمع ال

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