2019/02/15 | 00:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ويغيب المهاجم البالغ 28 عاما منذ عودته مصاباً من الإمارات حيث بلغ منتخب بلاده المباراة النهائية للبطولة الآسيوية، قبل الخسارة أمام قطر 1-3 في الأول من شباط/فبراير. ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان أوساكو قادرا على المشاركة مجددا هذا الموسم مع فريقه الذي يحتل المركز العاشر في ترتيب الدوري الألماني، وبلغ الدور ربع النهائي من مسابقة الكأس المحلية.ومن المقرر أن يشارك المنتخبان الياباني والقطري في البطولة الأميركية الجنوبية المقررة بين 14 حزيران/يونيو والسابع من تموز/يوليو.وقال المدير الرياضي للفريق الألماني فرانك باومان إن بريمن "سبق له وأن أبلغ الاتحاد الياباني" بقرار عدم السماح لأوساكو الالتحاق بالمنتخب.أضاف "بالطبع يويا يريد مساعدة منتخب بلاده، لكن الاتحاد وفيردر بريمن يجب أن يكونوا حذرين لعدم إنهاك أحد أهم اللاعبين الدوليين اليابانيين".وتابع "بالطبع نحن لسنا سعداء من الوضع الحالي"، في إشارة لخوض أوساكو مباراتين (نصف النهائي ضد إيران حيث سجل هدفين من الثلاثية النظيفة لمنتخب بلاده، والنهائي ضد قطر)، على رغم معاناته من إصابة.ويحق لبريمن رفض التحاق اللاعب بالمنتخب للمشاركة في كوبا أميركا نظرا إلى أن البطولة ينظمها اتحاد قاري ليست اليابان من ضمن أعضائه.وبحسب أنظمة الاتحاد الدولي (فيفا)، تلزم الأندية بتسريح لاعبيها للالتحاق بمنتخباتهم عند مشاركتها في بطولات تنظمها اتحاداتها القارية.ويرغب بريمن في منح أوساكو استراحة في نهاية الموسم، لاسيما وأنه كان ضمن تشكيلة اليابان في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، ولم يتمكن بالتالي من أخذ إجازة طويلة بين نهاية المونديال وانطلاق الموسم الجديد في ألمانيا، قبل أن يلتحق مجددا بالمنتخب للمشاركة في كأس آسيا التي انطلقت في الخامس من كانون الثاني/يناير.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بريمن يرفض السماح لأوساكو بالمشاركة في كوبا أميركا) نشر أولاً على موقع (بي ان سبورت) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بريمن يرفض السماح لأوساكو بالمشاركة في كوبا أميركا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بي ان سبورت).