صحيفة تتحدث عن تورط المالكي بشبهات فساد في عقود أمنية يحقق فيها القضاء الأميركي

2019/02/15 | 00:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- ذكرت صحيفة “ديلي بيست”، ان وزارة العدل الأميركية تجري تحقيقات مع إحدى شركات التعاقدات العسكرية لزعهما تقديم رشاوى لمسؤولين عراقيين بينهم رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، ونجله وصهره للفوز بعقود أمنية استثنائية.وقالت الصحيفة في تحقيق استقصائي أجرته أمس الأربعاء، إن وزارة العدل تجري تحقيقا مع شركة التعاقدات العسكرية “ساليبورت غلوبال سيرفيسز” للتأكد فيما يزعم ...

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