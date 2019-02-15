البيت الأبيض: ترامب سيعلن حالة طوارئ وطنية لبناء الجدار الحدودي

2019/02/15 | 00:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: قال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب سيوقع تشريعاً بشأن الإنفاق لمنع إغلاق الحكومة ولكنه سيقوم بإعلان حالة الطوارئ الوطنية لبناء الجدار الحدودي.





وأضافت "سارة ساندرز" المتحدثة باسم البيت الأبيض في بيان، اليوم الخميس،: "الرئيس الأمريكي سيوقع مشروع قانون تمويل الحكومة، وكما ذكر من قبل، فإنه سيتخذ أيضاً إجراءات تنفيذية أخرى، بما في ذلك حالة طوارئ وطنية لضمان وقف الأزمة الأمنية والإنسانية على الحدود".





وكان الرئيس الأمريكي قد هدد مراراً بإعلان حالة طوارئ وطنية من أجل بناء الجدار العازل مع المكسيك إذا لم يوافق الكونجرس على تمويل بقيمة 5.7 مليار دولار.





وتابعت "ساندرز":" الرئيس الأمريكي يؤكد مرة أخرى وعده ببناء الجدار وحماية الحدود وتأمين بلادنا".





ومن شأن توقيع الرئيس الأمريكي لمشروع قانون الإنفاق أن يمنع إغلاق حكومي آخر، بعد ان شهدت الولايات المتحدة أطول إغلاق في تاريخها.





ومن المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ الأمريكي في وقت لاحق من اليوم على مشروع الإنقاق لتجنب إغلاق الحكومة بعد غد الجمعة.





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