دروسٌ لم يتعلمها العرب

2019/02/15 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كأنها لم تحدث، لا حكامنا اعتبروا من مصير الشاه، ولا معارضونا اعتبروا من مصير الثورة.وكأن الطبيعي تكرار الأخطاء بشكل أسوأ، ولا

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