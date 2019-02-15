إليك أبرز محطات الحرب التجارية بين أميركا والصين

2019/02/15 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت اليوم الجولة الأخيرة في المفاوضات التجارية بين الصين وأميركا، قبيل انتهاء الهدنة بينهما في مطلع مارس/ آذار المقبل.وفي حين قال

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