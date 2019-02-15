بالصور..الغراوي تشارك بتنظيف الموقع البديل لسكنة منطقة علوة الرشيد

2019/02/15 | 00:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} شاركت النائبة عن كتلة الحكمة عضو لجنة الخدمات النيابية، إنسجام الغراوي في تنظيف الموقع البديل لسكنة منطقة علوة الرشيد جنوب العاصمة.

وقالت الغراوي في بيان "أنطلقنا اليوم صباحاً الى المنطقة التي خصصت لسكنة علوة الرشيد للبدأ بعملية تنظيف الأرض بمساعدة امانة بغداد وبلدية الخضراء بعد زيارتنا لمنظمة الهلال الاحمر للمطالبة بمخيمات وقتية في المنطقة حيث حصلنا على 50 خيمة وبدأنا بنصبها".وأضافت "قدمنا طلباً الى اللجنة العليا لإغاثة وايواء العوائل النازحة لتوفير كرفانات للعوائل".انتهى

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