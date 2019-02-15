خبير رياضي للفرات: إنتخابات الأولمبية غير شرعية

2019/02/15 | 00:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قال خبير رياضي، ان "الانتخابات الخاصة بالشخصيات الرياضة البارزة، من أجل الدخول للجمعية العمومية الخاصة باللجنة الأولمبية العراقية".

وذكر محمد هادي لوكالة {الفرات نيوز} ان "العملية الانتخابية المزمع اقامتها يومي الجمعة والسبت غير شرعية، ويجب ان لانحمل المنظمات الدولية ومنظمات المجمتع الدولي المسؤولية" مشدداً "يجب ان تحصل الاولمبية العراقية على شرعيتها لان القوانين وتنظيم العمل أمر ضروري"..وتابع "هنالك قناعة للكثير من الدول بضرورة تطوير الجانب الرياضي والميثاق الاولمبي يؤكد على هذا الامر".وأشار هادي الى ان "المنتفعين حاربوا هذا القانون بذريعة التخوف من إيقاف الرياضة في العراق، وان انتخابات الاتحادات اجريت وكأن اللجنة الاولمبية خجولة من القرارات".وقال "هنالك ثقافة خاطئة في الجانب الرياضي والحكومات تكون ساندة للرياضة الا انها غير ملزمة بتلك المساندة".ولفت الى ان "اللجنة الاولمبية اعتبرت كياناً منحلاً في العام 2003 بسلطة الحاكم الامريكي المدني {بول بريمر}، الا ان هذا القرار لم يطبق وان أي اجراء خارج القانون 20 غير صالح، والذي ينص على ان تكون الهيأة العامة وانتخاب الرئيس من جميع الاندية والاتحادات الرياضية".وكشف ان "بعض رؤساء النوادي واعضائها لا يحملون شهادة المرحلة المتوسطة وهذا مخالف لنظام اللوائح" مبينا ان "موقف الحكومة في الوقت الحالي سيشهد تغييرات كثيرة، وان اجراء الانتخابات سيأتي بمجوعة تحكم لمدة اربعة سنوات والعراق الوحيد الذي يجري انتخاباته مع الانتخابات السياسية".وأكد هادي ان "تغيير منهجية الرياضة هي الحل الوحيد لعدم الذهاب الى المجهول".وتقدّم للانتخابات 20 شخصا على أن يتم انتخاب 6 مرشحين للدخول إلى الهيئة العمومية للجنة، على أن تقام انتخابات المكتب التنفيذي بعدها بيوم واحد.والمرشحون الـ20 هم: خالد عبد الواحد كبيان، يسار صبيح علي، فلاح حسن جاسم، صفاء صاحب نايف، أحمد ثامر محسن، حسين علي كاظم، فرقد عبد الجبار كاظم، محمود حسين كاظم، رعد حمودي سلمان، فيصل غازي كاظم، خليل ياسين جابر، مهدي حسن إسماعيل، طارق عبد الرحمن، حسين عبد جواد، أسماء حميد كمبش، مشتاق حميد، أحمد صبري ردام ، د.



وهاب رزاق الطائي، محمد عبد الواحد محمد ومناف فاضل عباس.انتهى

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