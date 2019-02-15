2019/02/15 | 00:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: FS1pgesd1xg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. يوسف الكلابي للعهد: مبالغ استئجار مكاتب الشركات النفطية في مطار بغداد تدفع من الأموال العراقية) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. يوسف الكلابي للعهد: مبالغ استئجار مكاتب الشركات النفطية في مطار بغداد تدفع من الأموال العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).