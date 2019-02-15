المالكي يعزي باستشهاد كوكبة من المقاومة الاسلامية في سامراء

2019/02/15 | 00:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه رئيس ائتلاف دولة القانون برقية تعزية الى الشعب العراقي ومجاهدي

المقاومة الاسلامية لاستشهاد كوكبة من ابطال اللواءين 313 و314 في

سامراء . وفيما يلي نصها :

بِسْم الله الرحمن الرحيم ولا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ

أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ﴾

صدق الله العلي العظيم نتقدم الى ابناء شعبنا العراقي الكريم والى جماهير المقاومة الإسلامية

المجاهدة المخلصة بأحر التعازي لاستشهاد كوكبة من رجال المقاومة

الاسلامية والحشد الشعبي الذين تعرضوا لتفجير إرهابي في قاطع عمليات

سامراء.سائلين الباري عزَّ وجلَّ أن يتقبل شهداء العراق وشهداء المقاومة

الاسلامية برحمته الواسعة، ويسكنهم فسيح جنانه، وأن يلهم أهلهم وذويهم

الصبر والسلوان. ان هذه المحاولات اليائسة التي ينتهجها أعداء العراق والإنسانية

تستدعينا الى ضرورة أخذ الحيطة والحذر من تحركات الارهابيين وزيادة

زخم العمليات لملاحقة تلك العصابات الإرهابية.

إِنَّا لِله وإِنَّا إليهِ راجِعُون

نوري المالكي رئيس ائتلاف

دولة القانون

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