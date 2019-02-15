منظمة: نحو ألف طفل في مدغشقر توفوا بالحصبة منذ أكتوبر

2019/02/15 | 00:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أمهات من مدغشقر يحملن أطفالهن وينتظرن أمام عيادة في منطقة نائية.



صورة من أرشيف رويترز.

قالت منظمة الصحة العالمية يوم الخميس إن ما لا يقل عن 922 من الأطفال والشبان وافتهم المنية بسبب الحصبة في مدغشقر منذ أكتوبر تشرين الأول رغم برنامج طوارئ هائل للتطعيمات.

وقالت كاترينا كريتسينجر وهي طبيبة في برنامج التطعيمات التابع للمنظمة خلال إفادة صحفية إن عدد الوفيات يستند إلى أرقام رسمية لكن من المرجح أن تكون هذه الأرقام غير مكتملة وكذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة والذي يبلغ حاليا 66 ألفا.

والحصبة مرض فيروسي شديد العدوى يمكن أن يسبب مضاعفات منها العمى وتضخم المخ وزيادة العرضة للإصابة بأمراض أخرى.

ومدغشقر الواقعة على المحيط الهندي من أفقر دول أفريقيا.



وفي 2017 كان 57% فحسب من سكان البلد هم الذين جرى تطعيمهم من الحصبة.



ويعني عدم حدوث تفش كبير منذ 2003 أن الكثيرين لم يطوروا مناعة من المرض.

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