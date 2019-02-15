محدث.. الهبوط يغلب على الأسهم الأمريكية بالختام بعد بيانات سلبية

2019/02/15 | 00:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: غلب الهبوط على مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية تعاملات اليوم الخميس، بعد بيانات اقتصادية سلبية في أكبر اقتصاد حول العالم.





وقاد قطاعا السلع الاستهلاكية والمالية خسائر "وول ستريت"، بينما كان قطاع التكنولوجيا والرعاية الصحية الأفضل أداءً.





وهبط سهم "كوكا كولا" بأكثر من 8% ليكون الأسوأ أداءً في المؤشر الصناعي "داو جونز" بعد أن تراجعت إيرادات الشركة خلال الربع الأخير من 2018.





وتأثرت الأسهم الأمريكية سلبياً بعد بيانات اقتصادية، أظهرت أن مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة شهدت أكبر هبوط منذ سبتمبر 2009.





فيما ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأمريكية على عكس التوقعات خلال الأسبوع الماضي، بينما تراجعت أسعار المنتجين بالولايات المتحدة للشهر الثاني على التوالي.





وفي تطورات التجارة، ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات بين الصين والولايات المتحدة تسير بشكل جيد ويتطلع الطرفان لعقد صفقة قبل انتهاء الهدنة في مارس المقبل.





لكن تقرير صحفي لوكالة "بلومبرج" أشار إلى أن هناك خلافات واسعة بين واشنطن وبكين حتى الآن.





وعند نهاية التعاملات، تراجع "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.4% فاقداً 103.8 نقطة ليصل إلى 25439.3 نقطة.





كما انخفض "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.3% إلى 2754.7 نقطة، في حين ارتفع "ناسداك" هامشياً بنسبة 0.09% مسجلاً 7426.9 نقطة.





وبحلول الساعة 9:05 مساءً بتوقيت جرينتش تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.09% إلى 97.046.





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