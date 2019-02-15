2019/02/15 | 00:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ فيينا شارك اعضاء يزدا كل من دلخواز حجي، وسالينا جمعة في فعالية اسبوع الوئام بين الاديان والتي نظمتها مركز كايسيد للحوار العالمي في فيينا وذلك لمناقشة مختلف القضايا التي تواجه المكونات الدينية في العراق وسوريا.دلخواز حجي شاركت في جلسة نقاشية ضمت ممثلين عن مختلف الجماعات الدينية في العراق وسوريا تحت عنوان […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يزدا تشارك في اسبوع الوئام بين الاديان ضمن فعالية نظمتها مركز “كايسيد” في فيينا) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يزدا تشارك في اسبوع الوئام بين الاديان ضمن فعالية نظمتها مركز “كايسيد” في فيينا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).