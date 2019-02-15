كشف ملابسات قتل خمسيني طعناً في الناصرية والقبض على القاتل

2019/02/15 | 00:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {ذي قار: الفرات نيوز} أعلنت مكافحة اجرام ذي قار عن تمكنها من كشف ملابسات جريمة قتل المجنى عليه {إحسان باجي الغزي} شقيق الإعلامي حسين الغزي" مؤكدة أن "الدوافع جنائية".

ونقل بيان لقيادة شرطة ذي قار عن العقيد ميثم كامل ناهي مدير قسم مكافحة اجرام ذي قار قوله "بتاريخ 10 شباط الجاري، سجلت جريمة قتل المجنى عليه إحسان باجي الغزي 54 عاما بمدينة الناصرية بعد تعرضه لعدة طعنات أفضت لوفاته".وبين انه "ولأهمية الجريمة وتنفيذا لأمر قائد شرطة ذي قار وبعد استحصال الموافقات القضائية اللازمة تم تشكيل فريق عمل مشترك من ضباط اكفاء من مكتب مكافحة اجرام الناصرية وخلية استخبارات المهمات الخاصة والأدلة الجنائية، استلمت بموجبها الأوراق التحقيقية والمشتبه بهما الموقفين على ذمة التحقيق من مركز الشرطة".وتابع ان "فريق العمل قام بفحص ومراجعة كافة الأدلة المستحصلة من الجريمة وبعد مقاطعة المعلومات حامت الشكوك حول المتهم {ر .ق.



ع} 19 عاما يسكن محلة التضحية بمدينة الناصرية شغله عامل لدى المجنى عليه".وأوضح ناهي انه "تم القاء القبض على المتهم وبعد التعمق بالتحقيق معه، ومواجهته بالأدلة اعترف صراحة بارتكاب جريمة قتل المجنى عليه".وأضاف مدير قسم المكافحة أن "الدوافع جنائية وسببها مشاحنة آنية" لافتا الى "إجراء كشف الدلالة القانوني وجاء مطابقا لاعترافاته، وتم توقيف المتهم اصوليا تمهيدا لأحالته للمحاكم المختصة لينال جزائه العادل".انتهىبواسطة..



علي الخفاجي

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