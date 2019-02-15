ذي قار: القبض على ارهابي من سكنة الفلوجة

2019/02/15 | 00:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {ذي قار: الفرات نيوز} ألقت قوة أمنية في سيطرة الفجر شمال محافظة ذي قار, من إلقا القبض على مطلوب وفق المادة 4/ ارهاب.

وذكر بيان لقيادة شرطة ذي قار تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "القوة ألقت القبض على متهم يرمز لاسمه {ش .م.



ع} 32 عاماً يسكن عامرية الفلوجة يقود شاحنة نوع مرسيدس {أكتروز} مطلوب الى محافظة الانبار وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب بحسب ما ورد بقاعدة بيانات المطلوبين المركزية".وأضاف انه "تم توقيف المتهم تمهيدا لإحالته لجهة الطلب أصولياً".انتهىبواسطة..



علي الخفاجي

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