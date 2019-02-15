إشبيلية يصعق لاتسيو في الأوليمبيكو

2019/02/15 | 01:17

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عاد إشبيلية الإسباني، إلى الأندلس بفوز ثمين خارج الديار على حساب

مضيفه لاتسيو، بهدف دون رد، في المباراة التي جرت بينهما مساء الخميس،

في ذهاب دور الـ32 من الدوري الأوروبي لكرة القدم.ويدين الفريق الأندلسي بالفضل لمهاجمه الفرنسي من أصول تونسية، وسام

بن يدر، الذي سجل هدف الفوز في الدقيقة 22 من المباراة، ليصعق الفريق

الإيطالي في عقر داره على ملعب الأوليمبيكو، في العاصمة روما.

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