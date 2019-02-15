آرسنال يسقط أمام باتي بوريسوف في الدوري الأوروبي

2019/02/15 | 01:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نجح باتي بوريسوف، في الفوز على آرسنال، بهدف نظيف، في المباراة التي

أقيمت بينهما على ملعب بوريسوف آرينا، ضمن ذهاب دور الـ32 للدوري

الأوروبي.

أحرز هدف باتي بوريسوف، ستانيسلاف دراجون

في الدقيقة 45 من عمر المباراة.

وستقام مباراة العودة يوم 21 من الشهر الحالي على ملعب الإمارات،

وسيكون على الجانرز الفوز بفارق هدفين لمواصلة المشوار

بالبطولة.

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