اختطاف 3 شبان اثناء جمعهم الكمأ في حديثة

2019/02/15 | 01:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الانبار - الفرات نيوز} اختطف ثلاثة شبان من قضاء حديثة اثناء جنيهم وجمعهم للكمأ في قرية مدهم الواقعه بين هيت وحديثه التي كانت وكراً لداعش ومن ضمن المختطفين مدير لمدرسة.

من : مصطفى الجوراني

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