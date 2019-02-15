البيت الأبيض: ترامب سيعلن الطوارئ سعيا لتمويل الجدار مع المكسيك

2019/02/15 | 01:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ذكرت متحدثة باسم البيت الأبيض اليوم الخميس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيوقع مشروع قانون بشأن أمن الحدود لتفادي إغلاق حكومي آخر، لكنه سيعلن أيضاً حالة طوارئ وطنية لمحاولة الحصول على تمويل للجدار الحدودي الذي وعد ببنائه على الحدود مع المكسيك.

ونددت زعيمة الديمقراطيين في الكونجرس على الفور بتحرك ترامب.



وسأل الصحفيون نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب عما إذا كانت سترفع دعوى قضائية ضد إعلان الطوارئ، فقالت “ربما أفعل..



هذا خيار”.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز “الرئيس ترامب سيوقع مشروع التمويل الحكومي، ومثلما أقر من قبل، سيصدر أمرا تنفيذيا آخر، بما في ذلك إعلان الطوارئ الوطنية، لضمان عدم تعريض الأمن القومي للخطر وعدم حدوث أزمة إنسانية عند الحدود”.

وطلب ترامب تخصيص 5.7 مليار دولار للمساعدة في بناء الجدار الحدودي وهو ما يرفضه المشرعون حتى الآن.

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