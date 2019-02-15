تشيلسي يصالح جمهوره بفوز ثمين على مالمو

2019/02/15 | 01:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية؛الفرات نيوز} حقق نادي تشيلسي الإنكليزي انتصاراً ثميناً على حساب مضيفه مالمو السويدي بهدفين مقابل هدف واحد في اطار مباريات دور ال 32 ببطولة الدوري الأوروبي

وكان شوط اللقاء الأول قد انتهى بتقدم تشيلسي بهدف نظيف عن طريق روس باركلي في الدقيقة 30.في الشوط الثاني أضاف أوليفيه جيرو الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 58 فيما قلص مالمو الفارق عن طريق أندريس كريستايانسين في الدقيقة 80 لينتهي اللقاء بتلك النتيجة.

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