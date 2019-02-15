الروسي تشيريشيف يقود فالنسيا للفوز على سيلتيك في الدوري الأوروبي (فيديو)

2019/02/15 | 01:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

Reuters

Russell Cheyne

فاز فالنسيا الإسباني على مضيفه سيلتيك الإسكتلندي بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما الخميس ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 للدوري الأوروبي لكرة القدم.

وسجل الدولي الروسي دينيس تشيريشيف البالغ 28 عاما الهدف الأول للخفافيش في الدقيقة الـ42 من عمر اللقاء.وعزز روبين سوبرينو النتيجة للضيوف، بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 49، بعد تمريرة متقنة من تشيريشيف.





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وبهذا الفوز، وضع فريق فالنسيا قدما في الدور ثمن النهائي للمسابقة القارية، بانتظار مباراة الإياب التي ستقام على ملعبه "مستايا" في الـ21 من الشهر الجاري.وفي أبرز نتائج باقي المباريات، فاز تشيلسي الإنجليزي على مضيفه مالمو السويدي 2-1، وإشبيلية الإسباني على مضيفه لاتسيو الإيطالي بهدف دون رد.المصدر: RT

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