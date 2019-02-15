داعش يختطف ثلاثة أشخاص في حديثة

2019/02/15 | 02:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس صرح مصدر امني لموقع “ناس” ان تنظيم داعش يقام باختطاف ثلاثة أشخاص من أهالي قضاء حديثة في عمق صحراء قرية المدهم بعد خروجهم لجمع “الكمأ” .وعلم “ناس” ان المختطفين هم كل من : خالد هزاع الجابر فصال خلف الجابر عبد ثابت

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