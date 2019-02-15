2019/02/15 | 02:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/داعش يختطف 3 اشخاص اثناء بحثهم عن الكمأ غرب الانبار

15/02/2019 02:07:00 AM |

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واع خاص

أفاد مصدر امني، الجمعة، بان تنظيم داعش اختطف 3 اشخاص اثناء بحثهم عن الكمأ غرب محافظة الانبار.

وذكر المصدر لمراسل (وكالة أنباء الاعلام العراقي واع ) إن "تنظيم داعش اقدم على اختطاف ثلاثة اشخاص من اهالي حديثة شرق قرية المدهم غرب الانبار".

واضاف، ان "الاشخاص الذين اختطفهم داعش كانوا يبحثون عن الكمأ".

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